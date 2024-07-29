«Марсель» пытался переманить полузащитника «Ливерпуля»

«Ливерпуль» отказался продавать в «Марсель» полузащитника Ватару Эндо.

Французский клуб был готов заплатить за японца 14 млн евро, но услышал отказ от мерсисайдцев, сообщает журналист Джеймс Пирс. «Красные» не намерены расставаться с 31-летним футболистом в текущее трансферное окно.

Ватару Эндо выступает за «Ливерпуль» с августа прошлого года. В своём дебютном сезоне в Англии хавбек провёл 43 поединка во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Контракт Эндо с «Ливерпулем» рассчитан до середины 2027 года, а его трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 13 млн евро.