«Челси» намерен усилить ещё две позиции в летнее трансферное окно

Лондонский «Челси» планирует провернуть ещё несколько подписаний до завершения трансферного периода.

Представители «синих» изучают рынок на предмет подходящих центрфорвардов. Кроме того, согласно данным инсайдера Фабрицио Романо, в «Челси» рассчитывают приобрести нового вингера.

Одной из главных целей лондонцев считается Самюэль Омородион из мадридского «Атлетико». «Матрасники» не желают расставаться с перспективным футболистом, поэтому запрашивают за него 70 млн евро.

«Челси» финишировал на шестой строчке в прошедшем розыгрыше Премьер-лиги. В межсезонье Маурисио Почеттино покинул должность главного тренера, а его место занял Энцо Мареска.