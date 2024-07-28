Калафьори станет самым дорогим итальянским защитником в истории

Центральный защитник «Болоньи» Рикардо Калафьори готовится к переходу в лондонский «Арсенал».

«Канониры» объявят о подписании 22-летнего игрока в ближайшие дни. Трансфер обойдётся английскому гранду в 45 млн евро. Согласно сведениям Transfermarkt, Калафьори станет самым дорогим итальянским защитником за всю историю – он побьёт рекорд Леонардо Бонуччи, который переходил из «Ювентуса» в «Милан» за 42 млн евро. Третий в рейтинге – Маттиа Кальдара, также перебравшийся из «Ювентуса» в «Милан», но за 37,7 млн евро.

Примечательно, что Рикардо Калафьори станет единственным игроком в топ-10 самых дорогих итальянских защитников, перешедшим в зарубежный клуб.