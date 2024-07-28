«Милан» близок к подписанию игрока «Тоттенхэма»

Правый защитник «Тоттенхэма» Эмерсон Роял находится в шаге от перехода в «Милан».

Клубы долго не могли договориться об условиях сделки, но теперь, похоже, нашли компромисс. По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, недавно «Милан» отправил улучшенное предложение «Тоттенхэму», трансфер вот-вот будет закрыт. Руководство «россонери» намерено оформить подписание бразильца на новой неделе.

Ранее сообщалось, что «шпоры» намерены заработать на продаже Эмерсона Рояла более 20 млн евро. На счету 25-летнего футболиста четыре забитых мяча и две результативные передачи в 102 матчах за лондонский коллектив.