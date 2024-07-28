Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вест Хэм» может сорвать трансфер Фофана в «Милан» слухи

28 Июля 2024 • 22:42 Комментировать
ПСЖ
0:0
Монако
отменен

Полузащитник «Монако» Юссуф Фофана может продолжить карьеру в «Вест Хэме».

Как стало известно L’Equipe, «Вест Хэм» вклинился в гонку за 25-летнего хавбека. Сообщалось, что Фофана уже согласовал условия личного контракта с «Миланом», однако «Монако» не устроило предложение итальянцев в размере 15 миллионов евро.

По данным источника, «молотобойцы» направили оффер монегаскам в 35 миллионов евро — именно такую сумму хочет заработать клуб из княжества на продаже Фофана.

В прошлом сезоне французский хавбек появился на поле в 35 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал четыре ассиста.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 1
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Милан Монако Вест Хэм Юссуф Фофана трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

28 Июля
00:53
«Барселона» договорилась с агентом Нико Уильямса
27 Июля
22:38
«ПСЖ» ещё не договорился с «Бенфикой» по Невешу
22:33
В «ПСЖ» уверены, что смогут перехватить Нико Уильямса у «Барселоны» 2
05:12
Луис Энрике скоро сообщит Шкриньяру, что не рассчитывает на него
04:49
«ПСЖ» уже на следующей неделе объявит о громком трансфере
03:28
«ПСЖ» приблизился к подписанию француза, на которого также претендует «Бавария»
02:20
«ПСЖ» готов заплатить за Нико Уильямса больше, чем прописано в пункте отступных
01:06
Луис Энрике убеждает Нико Уильямса перейти в «ПСЖ» вместо «Барселоны»
26 Июля
22:41
Хави Симонс ещё не отказал «Баварии» – клуб не утратил надежду
21:20
«Манчестер Юнайтед» почти согласовал трансфер Угарте
05:39
Переговоры «ПСЖ» и «Наполи» по Осимхену зашли в тупик – названы две причины
25 Июля
16:39
Канчельскис считает, что Головин заслужил быть капитаном «Монако»
06:56
Новичок «ПСЖ» Москардо: «Я не хочу говорить по-английски с французами»
24 Июля
06:02
«ПСЖ» надеется привлечь восходящую звезду проектом, а не деньгами
01:38
«Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» решили перехватить трансферную цель «Милана»
00:15
«Бавария» не подпишет Хави Симонса – игрок близок к переходу в другой клуб
23 Июля
22:39
«ПСЖ» продолжает отклонять предложения «Манчестер Юнайтед» по Угарте
04:06
Бруну Фернандеш не перейдёт в «ПСЖ» – названа причина
03:44
«ПСЖ» работает над подписанием сразу трёх звёздных вингеров
21 Июля
22:33
Защитник «Ювентуса» решил перейти в «ПСЖ»
02:47
«ПСЖ» хочет отправить своего игрока в «Бенфику»
20 Июля
14:13
Уилкшир уверен, что Сафонов добьётся успеха в Европе
05:19
«Бенфика» отказалась продавать игрока в «ПСЖ» за 70 млн евро
03:15
«Манчестер Юнайтед» рассматривает двух именитых игроков в качестве альтернативы Угарте
19 Июля
21:40
«ПСЖ» предложил «Челси» двух своих игроков
16:12
Сперцян считает, что Сафонов способен вытеснить Доннарумму
05:42
Инсайдер Романо назвал двух игроков, которых «Манчестер Юнайтед» может продать ради Угарте
01:20
Игрок «ПСЖ» хочет поскорее перейти в «Манчестер Юнайтед»
17 Июля
04:23
«ПСЖ» предложил 45 млн евро за полузащитника – этого оказалось мало
02:59
«Манчестер Юнайтед» придётся продать Каземиро, чтобы подписать его дорогостоящего сменщика
02:30
«ПСЖ» меняет трансферные планы из-за Кварацхелии
01:19
«ПСЖ» готовится заплатить больше 100 млн евро за звёздного форварда
00:32
«ПСЖ» договорился с восходящей звездой сборной Португалии
16 Июля
06:05
«ПСЖ» может продать блеснувшего на Евро Фабиана Руиса
05:54
Йоро не хочет в «Манчестер Юнайтед» – его интересуют только два клуба 2
04:53
«ПСЖ» может включить своих игроков в сделку по Осимхену – названы имена
01:45
«ПСЖ» отказался продавать своего игрока клубу АПЛ за 70 млн евро 1
01:05
Романо назвал условие возможного трансфера Осимхена в «ПСЖ»
14 Июля
04:24
Португалец с ценником в 120 млн евро решил перейти в «ПСЖ»
04:10
Инсайдер Романо назвал главных претендентов на Хави Симонса
01:53
«ПСЖ» сохраняет интерес к звезде «Манчестер Сити»
13 Июля
00:52
«Интер» предложил 25 млн евро за полузащитника, но получил отказ
12 Июля
23:39
Французский вингер выбирает между «Баварией» и «ПСЖ» – он откажет топ-клубам АПЛ
11 Июля
02:26
«Милан» ведёт переговоры по игроку сборной Франции
02:17
Романо: «Кварацхелия не покинет «Наполи», если не произойдёт нечто безумное»
10 Июля
04:18
«Атлетико» может заменить Морату звёздным французом
02:28
«Бавария» не откажется от Вирца, даже если подпишет Хави Симонса
09 Июля
23:38
«Боруссия» договорилась с французом, на которого претендовал «ПСЖ»
22:49
Угарте решил покинуть «ПСЖ» и перейти в английский топ-клуб
08 Июля
00:53
Коло-Муани: «Нужно поскорее забыть мой первый сезон в «ПСЖ»
00:16
Герой Евро-2024 Фабиан Руис высказался о возможном уходе из «ПСЖ»
07 Июля
00:52
«Бавария» опережает «ПСЖ» в борьбе за французского вингера
06 Июля
14:03
Дасаев: «У Сафонова есть силы переиграть Доннарумму»
05 Июля
03:43
Романо прокомментировал возможный переход Киммиха в «ПСЖ»
01:03
«ПСЖ» продаст Маркиньоса, если получит выгодное предложение
00:24
«Боруссия» может перехватить перспективного француза у «ПСЖ»
03 Июля
23:19
«Наполи» отказывается вести переговоры с «ПСЖ» по Кварацхелии
02 Июля
00:31
«Бавария» договорилась с игроком, оценённым в 80 млн евро
30 Июня
22:29
«Бавария» не ведёт борьбу за Угарте, главный претендент на игрока – топ-клуб АПЛ
29 Июня
06:59
«ПСЖ» готов заплатить рекордные 250 млн евро за игрока «Барселоны» 2
05:20
«ПСЖ» претендует на дорогостоящего игрока сборной Бельгии
03:45
«ПСЖ» продаст Угарте только по «правильной» цене
02:17
Деку: «Неймар решил покинуть «Барселону» из-за руководства клуба»
00:19
Романо: «Угарте готов перейти в «Манчестер Юнайтед», переговоры продолжаются»
28 Июня
05:59
В «ПСЖ» раздражены ситуацией с Кварацхелией
05:31
«Бавария» – ещё один претендент на Угарте
02:05
Игрок «ПСЖ» стал приоритетной целью «Манчестер Юнайтед»
27 Июня
06:21
«ПСЖ» интересен игрок «Ювентуса»
26 Июня
01:59
Хави Симонс выбрал между «Баварией» и «РБ Лейпцигом»
01:28
В «ПСЖ» приняли решение по Доннарумме
24 Июня
23:11
Два гранда АПЛ поспорят с «ПСЖ» за игрока сборной Нидерландов
22:35
Вингер «Баварии» ведёт переговоры с «ПСЖ»
22 Июня
22:34
Хави Симонс сообщил «ПСЖ» о намерении уйти
05:08
Потенциальный новичок «Реала» Йоро сравнил Ямаля и Гюлера
05:00
«ПСЖ» может избавиться от звёздного защитника
04:41
Аль-Хелаифи лично попробует убедить Йоро перейти в «ПСЖ» вместо «Реала»
04:00
Хави Симонс ответил на вопрос о будущем
21 Июня
21:57
Стало известно, какую сумму «ПСЖ» запросил у «Баварии» за Хави Симонса
20 Июня
03:04
«Лион» отказался отпускать в «ПСЖ» своего игрока
18 Июня
23:59
Претенденты на Хави Симонса готовы заплатить «ПСЖ» около 100 млн евро
16 Июня
01:29
Четыре топ-клуба обратились к «ПСЖ» по трансферу Хави Симонса 2
15 Июня
21:06
«Бенфика» требует 120 млн евро за трансферную цель «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»
12:01
Агент Барбоза: «ПСЖ» решил купить Сафонова, потому что там поняли, что Доннарумме нужна достойная конкуренция»
09:30
Радимов: «Своё игровое время в «ПСЖ» Сафонов получит»
14 Июня
03:30
«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» добились прогресса в переговорах по трансферной цели «Реала» 1
09 Июня
13:29
Канунников: «У Сафонова есть качества, которые способны усилить игру «ПСЖ»
08 Июня
16:52
Булыкин рассказал, что может помешать Сафонову перейти в «ПСЖ»
14:31
Рианчо: «Лунин играет за «Реал», чем Сафонов хуже?» 1
13:38
Депутат Милонов: «Переход Сафонова в «ПСЖ» — это предательство» 1
09:10
Кузяев: «У Сафонова получится во Франции»
05 Июня
22:45
«ПСЖ» нацелился на дорогостоящего игрока «Манчестер Сити»
04 Июня
00:23
«ПСЖ» готов продать восьмикратного чемпиона Франции
03 Июня
23:41
Кейлор Навас прокомментировал переход Мбаппе в «Реал» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«ПСЖ» выбрал замену Доннарумме «Манчестер Сити» выбрал звезду за 130 млн евро на замену де Брёйне «Реал» согласовал громкий трансфер – названо имя игрока Родриго сделал выбор между «Реалом» и «ПСЖ» Звёздный полузащитник отказался от нового контракта в «Барселоне» Тренер «Барселоны» резко ответил на вопрос о Нико Уильямсе «Спартак» усилится российским вингером — трансфер почти согласован Ольмо готов перейти только в один клуб «Спартак» внёс двух новых игроков в заявку на сезон-2024/25 Симонс решил, в каком клубе хочет продолжить карьеру
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец? Суперклуб АПЛ может купить у «Реала» Винисиуса за огромные деньги Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25 Ольмо готов перейти только в один клуб Из-за кого «Локомотив» проиграл дерби: четыре худших игрока матча против «Динамо» Тан Хаг оценил свою работу в «Манчестер Юнайтед» Месси не заслужил выиграть «Золотой мяч» - 2024: два фантастических сценария, чтобы он взял награду
Спортивные новости
В медальном зачёте Олимпиады сменился лидер Джордж Расселл дисквалифицирован по итогам Гран-при Бельгии, победителем признан Хэмилтон Мирра Андреева не смогла пробиться во второй раунд Олимпийских игр Мухаммад единогласным решением судей победил Эдвардса Стала известна страна-лидер Олимпиады после первого медального дня Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Июля
00:05 · Англия. Премьер-лига
«Марсель» пытался переманить полузащитника «Ливерпуля»
28 Июля
23:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» намерен усилить ещё две позиции в летнее трансферное окно
23:28 · Англия. Премьер-лига
Калафьори станет самым дорогим итальянским защитником в истории
23:04 · Англия. Премьер-лига
«Милан» близок к подписанию игрока «Тоттенхэма»
22:42 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» может сорвать трансфер Фофана в «Милан» слухи
21:34 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» решит судьбу Санчо в ближайшее время – игрок интересен топ-клубу
21:23 · Англия. Премьер-лига
В «Барселоне» готовы к жизни без Канселу – клуб не видит в этом проблемы
20:31 · Англия. Премьер-лига
В Англии шутят, что осенью Лэмпард сменит Мареску в «Челси»
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» согласовал новый трансфер
16:52 · Англия. Премьер-лига
У Серхи Роберто есть пять вариантов – названы клубы 1
15:41 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Манчестер Юнайтед» выразил недовольство действиями новых владельцев 1
15:13 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг переживает из-за новичка «Манчестер Юнайтед» Йоро
15:07 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Арсенал» хотят купить звезду «Манчестер Сити» с ценником в 90 млн евро
14:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» ведёт переговоры по игроку сборной Испании
14:54 · Англия. Премьер-лига
Артета оценил прогресс Жезуса
14:33 · Англия. Премьер-лига
Странная техника: Вратарь «Манчестер Юнайтед» Онана показывал соперникам, куда бить пенальти
13:58 · Англия. Премьер-лига
«Интер» договорился с Дюмфрисом, но «Манчестер Юнайтед» не сдаётся
13:13 · Англия. Премьер-лига
«Обвиняйте меня»: Гвардиола поспорил с болельщиком
13:04 · Англия. Премьер-лига
Холанн сделал подарок Ибрагимовичу фото
11:53 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Ливерпуля» назвал футболиста, который может заменить Салаха
11:46 · Англия. Премьер-лига
Галлас: «Футбол «Арсенала» шагнул дальше, чем может предложить Зинченко» 1
11:37 · Англия. Премьер-лига
«Челси» принял решение по Энцо Фернандесу
11:24 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт может стать экспертом после проигранного Евро 1
10:34 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отказался от футболиста «Реала»
09:53 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался о победе над «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем