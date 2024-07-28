Полузащитник «Монако» Юссуф Фофана может продолжить карьеру в «Вест Хэме».

Как стало известно L’Equipe, «Вест Хэм» вклинился в гонку за 25-летнего хавбека. Сообщалось, что Фофана уже согласовал условия личного контракта с «Миланом», однако «Монако» не устроило предложение итальянцев в размере 15 миллионов евро.

По данным источника, «молотобойцы» направили оффер монегаскам в 35 миллионов евро — именно такую сумму хочет заработать клуб из княжества на продаже Фофана.

В прошлом сезоне французский хавбек появился на поле в 35 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал четыре ассиста.