«Манчестер Юнайтед» решит судьбу Санчо в ближайшее время – игрок интересен топ-клубу

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо всё ещё может сменить клуб в текущее трансферное окно.

Тема дальнейшего пребывания англичанина в команде станет одной из ключевых для «красных дьяволов» в предстоящем месяце. По информации инсайдера Фабрицио Романо, руководству «Манчестер Юнайтед» ещё предстоит решить, стоит ли удерживать 24-летнего игрока, недавно помирившегося с главным тренером Эриком тен Хагом. Ситуация должна проясниться в ближайшие недели.

Джедон Санчо остаётся в шорт-листе «ПСЖ». Французский гранд поддерживает связь с агентами футболиста, но переговоры с «Манчестер Юнайтед» пока не ведутся.