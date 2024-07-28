В «Барселоне» готовы к жизни без Канселу – клуб не видит в этом проблемы

«Барселона» испытывает трудности в переговорах с «Манчестер Сити» по Жоау Канселу.

Как известно, каталонцы не могут удовлетворить требования «горожан» по португальцу. При этом, по утверждениям Mundo Deportivo, руководство «Барселоны» считает, что позиция правого защитника вполне укомплектована и без Канселу. Сыграть справа в обороне могут Жюль Кунде, Хулиан Араухо и Эктор Форт, поэтому, судя по всему, укреплять данную зону «сине-гранатовые» не спешат.

Напомним, Жоау Канселу провёл прошедший сезон в «Барселоне» на правах аренды. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 25 млн евро.