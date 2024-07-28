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В Англии шутят, что осенью Лэмпард сменит Мареску в «Челси»

28 Июля 2024 • 20:31 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
18.08 18:30

Энцо Мареска стал главным тренером лондонского «Челси» в текущее межсезонье.

Известный британский аккаунт в одной из социальных сетей Troll Football в шутливой форме написал, что «Челси» уволил Мареску, а исполняющим обязанности главного тренера команды стал Фрэнк Лэмпард. Однако ниже было следующая надпись: «Извините, просто тренируюсь к сентябрю».

Напомним, что Лэмпард уже трижды приходил в «Челси» в качестве тренера. Сначала легенда «синих» тренировал молодежку, после чего был наставником основной команды, а в 2023 году исполнял роль временного тренера, пока клуб искал нового специалиста.

Стоит сказать, что за последние полтора года в «Челси» успели поработать шесть разных тренеров.

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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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