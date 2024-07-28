«Манчестер Юнайтед» согласовал новый трансфер

«Манчестер Юнайтед» достиг договорённости о трансфере Нуссера Мазрауи из «Баварии». Об этом в социальных сетях написал известный журналист Санти Ауна. По данным источника, 26-летний марокканец уже сказал «да» «красным дьяволам».

Нуссер Мазрауи является универсальным футболистом. Он способен действовать на обоих флангах обороны, а также в средней линии поля. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 30 миллионов евро.

Отметим, что за «Баварию» Нуссер Мазрауи выступал в течение двух сезонов. Теперь, судя по всему, марокканец попробует себя в Англии, но нужно дождаться официального объявления.