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У Серхи Роберто есть пять вариантов – названы клубы

28 Июля 2024 • 16:52 Комментировать

Серхи Роберто обрёл статус свободного агента в начале июля после истечения срока контракта с «Барселоной». Каталонцы ещё могут подписать с 32-летним игроком новое трудовое соглашение, но это может произойти только при наличии у «сине-гранатовых» средств после регистрации других новичков.

Как сообщает TodoFichajes, Серхи Роберто устал ждать «Барселону». На фоне неопределённости опытный защитник рассматривает другие варианты. Их у Серхи сразу пять – «Жирона», «Севилья», «Астон Вилла», «Вест Хэм» и «Аякс». Не исключено, что в обозримом будущем экс-капитан «Барселоны» окажется в одной из этих команд.

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Евро-Футбол.Ру,
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