Игрок «Манчестер Юнайтед» выразил недовольство действиями новых владельцев

Компания INEOS после получения управления над «Манчестер Юнайтед» начала проводить реструктуризацию. Для сокращения операционных расходов боссам «красных дьяволов» пришлось уволить некоторых сотрудников. Комментарий на этот счёт дал защитник Джонни Эванс.

«За последние недели многие люди потеряли работу, было трудно это наблюдать. Новые владельцы чувствуют, что нужно двигаться в этом направлении, но это не было легко для всех. Некоторых людей здесь я знал 20 лет. В «Манчестер Юнайтед» большой штат, который является частью культуры клуба. В «Манчестер Юнайтед» работала моя жена, мой брат, мой отец», - рассказал Эванс журналистам.