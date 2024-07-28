Тен Хаг переживает из-за новичка «Манчестер Юнайтед» Йоро

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг переживает из-за летнего новичка команды Лени Йоро. Молодого футболиста пришлось менять ещё по ходу первого тайма последнего товарищеского матча против «Арсенала». Как сообщает The Times, тен Хаг обеспокоен тем, что восстановление Йоро от мышечной травмы может занять длительное время.

Ранее в прессе писали о том, что на летний трансфер 18-летнего Йоро «Манчестер Юнайтед» потратил 62 миллиона евро.

Стоит напомнить, что по ходу сезона 2023/2024 «Манчестер Юнайтед» часто сталкивался с травмами. Особенно плачевной была ситуация в обороне. Играть в защите приходилось даже Каземиро.