«Челси» и «Арсенал» хотят купить звезду «Манчестер Сити» с ценником в 90 млн евро

Состав «Манчестер Сити» в обозримом будущем может покинуть топ-футболист. Речь идёт о нападающем Хулиане Альваресе – ранее в прессе писали о желании аргентинца сменить клубную прописку и оказаться там, где он имел бы статус твёрдого футболиста основы. В «Сити» Альваресу приходится непросто на фоне Эрлинга Холанна.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на TEAMtalk, к битве за подписание Альвареса готовятся «Арсенал» и «Челси». Но ценник 24-летнего форварда очень высок – он составляет примерно 90 миллионов евро.

Ранее слухи активно связывали Хулиана Альвареса с мадридским «Атлетико».