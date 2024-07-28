«Арсенал» ведёт переговоры по игроку сборной Испании

«Арсенал» продолжает переговоры по полузащитнику «Реал Сосьедада» и сборной Испании Микелю Мерино. Как сообщает известный журналист Маттео Моретто, в последние дни «канониры» осуществили новые контакты по трансферу 28-летнего футболиста.

Мерино также находится на радаре «Барселоны», однако каталонский гранд сейчас сосредоточен на работе по Нико Уильяму («Атлетик» Бильбао) и Дани Ольмо («РБ Лейпциг»).

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Микеля Мерино в 50 миллионов евро. Действующий контракт полузащитника с «Реал Сосьедадом» рассчитан ещё на один сезон – до середины 2025 года.