Артета оценил прогресс Жезуса

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о нападающем Габриэле Жезусе. Бразилец забил гол в последнем товарищеском матче против «Манчестер Юнайтед» (победа 2:1).

«Жезус выглядит действительно хорошо, действительно круто. Он многое изменил за лето и теперь снова вернулся к отличной форме. Когда у вас есть основа, вы можете продолжать строить, но без основы игрока не будет. Он должен быть в форме, чтобы выжать из себя максимум. Жезус понял это, и я доволен им сегодня. Мы можете наблюдать, как он двигается, и вы можете снова наблюдать искру в его глазах», - сказал Артета журналистам.

Напомним, что в прошлом чемпионате Англии «Арсенал» финишировал вторым.