Странная техника: Вратарь «Манчестер Юнайтед» Онана показывал соперникам, куда бить пенальти

В ночь на воскресенье «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче со счётом 2:1. После игры команды провели серию пенальти, и голкипер «красных дьяволов» Андре Онана отметился странной техникой отражения ударов. Так, камерунец показывал нескольким соперникам, куда они должны нанести свой удар.

Габриэль Магальянс пробил туда, куда показывал Онана, однако вратарь при этом прыгнул в другой угол. А Фабиу Виейра, напротив, пробил в другой угол, а Онана бросился туда, куда и показывал. В общем, подобный трюк не особенно помог вратарю «Манчестер Юнайтед». Хотя «красные дьяволы» в серии одиннадцатиметровых победили.