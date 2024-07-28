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«Интер» договорился с Дюмфрисом, но «Манчестер Юнайтед» не сдаётся

28 Июля 2024 • 13:58 Комментировать

«Интер» достиг договорённости с защитником Дензелом Дюмфрисом о продлении контракта. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, речь идёт о трудовом соглашении на четыре сезона – до середины 2028 года. Если договор будет подписан, заработная плата Дюмфриса составит 4 миллиона евро за сезон.

В то же время отмечается, что «Манчестер Юнайтед» не сдаётся. В английском клубе давно хотят видеть 28-летнего Дюмфриса в своих рядах.

Стоит сказать, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Дензела Дюмфриса в 24 миллиона евро. За «Интер» нидерландец выступает с лета 2021 года после трансфера из ПСВ.

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