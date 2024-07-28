«Обвиняйте меня»: Гвардиола поспорил с болельщиком

В социальных сетях появилось видео, на котором главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола спорит с болельщиком. Речь идёт о том, что в современном футболе тренеры призывают игроков больше играть в пас. Есть мнение, что это снижает зрелищность футбола – в нём стало меньше индивидуальных проходов, финтов и так далее.

- Футбол – это не просто пас, пас, пас, - сказал Гвардиола.

- Что-то произошло с инстинктами, верно? – ответ фаната.

- Нет, конечно.

- Люди говорят мне, что нужно всё время пасовать, пасовать, пасовать. Они обвиняют тебя в этом!

- Они обвиняют меня? Хорошо, да. Обвиняйте меня, никаких проблем.

- Я бы хотел больше играть на инстинкте.

- Да, делай, что хочешь.