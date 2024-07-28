В ночь с субботы на воскресенье, если говорить о европейском времени, «Манчестер Сити» и «Милан» проводили товарищеский матч. Эрлинг Холанн открыл счёт, но победу отпраздновали представители Серии А – 3:2.

В социальных сетях было опубликовано видео, на котором Эрлинг Холанн встретился с экс-игроком «Милана» Златаном Ибрагимовичем. Норвежец и швед тепло поприветствовали друг друга. Ибрагимович сказал журналистам, что их фото с Холанном не нуждается в наложении фильтров.

Холанн сделал Ибрагимовичу подарок в виде футболки «Манчестер Сити» со своим автографом.

В своё время Златан Ибрагимович поиграл в АПЛ за «Манчестер Юнайтед». Сейчас швед является советником владельцев «Милана».