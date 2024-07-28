Игрок «Ливерпуля» назвал футболиста, который может заменить Салаха

Хавбек «Ливерпуля» Ватару Эндо сообщил, что «красные» находятся в поиске игрока, который заменит в составе команды египтянина Мохамеда Салаха.

«Начался поиск замены Салаху. «Ливерпулю» нужно подписать нового игрока на эту позицию. Думаю, Такефуса Кубо смог бы заменить Мохамеда», - рассказал Эндо в интервью японскому телевидению.

В прессе сообщалось, что 32-летний Салах может сменить туманный Альбион на Саудовскую Аравию.

За «Ливерпуль» нападающий выступает с 2017 года. В общей сложности Мохамед поучаствовал в 349 поединках, записав на свой счет 211 забитых мячей и 89 голевых передач. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.