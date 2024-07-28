Галлас: «Футбол «Арсенала» шагнул дальше, чем может предложить Зинченко»

Экс-футболист сборной Франции и лондонского «Арсенала» Вильям Галлас поделился мнением о защитнике «канониров» Александре Зинченко.
«Футбол «Арсенала» шагнул дальше, чем может предложить Зинченко. Это игра, которая всегда развивается. Сейчас футбол меняется в плане того, как топ-команды пытаются действовать в обороне», - передает слова Галласа The Mirror.
Напомним, что украинский защитник пополнил ряды «Арсенала» летом 2022 года, перейдя из «Манчестер Сити». С того момента Александр провел за лондонский коллектив 68 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.
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