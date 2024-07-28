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«Челси» принял решение по Энцо Фернандесу

28 Июля 2024 • 11:37 Комментировать

В лондонском «Челси» определились с дальнейшей судьбой аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса, попавшего в скандал из-за расисткой песни о сборной Франции.

По информации The Mirror, в стане «пенсионеров» приняли решение, что хавбек присоединится к команде в предсезонном турне по США, несмотря на негатив со стороны французских одноклубников. Ожидается, что Фернандес вернется в расположение «Челси» 29 июля.

Ранее стало известно, что французские игроки лондонского клуба отписались от Энцо в социальных сетях.

В прошлом сезоне АПЛ 23-летний аргентинец сыграл 28 матчей, отметившись тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Энцо Фернандес
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