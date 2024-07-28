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Саутгейт может стать экспертом после проигранного Евро

28 Июля 2024 • 11:24 Комментировать (1)

Экс-наставник сборной Англии Гарет Саутгейт может переквалифицироваться в футбольного эксперта на телевидении, об этом рапортуют журналисты Daily Mail.

Как стало известно источнику, телеканал BBC планирует сделать 53-летнего специалиста экспертом в программе «Матч дня». Саутгейта хотят столкнуть в студии с бывшим нападающим сборной Англии Гари Линекером, который критиковал тренера за работу на чемпионате Европы – 2024.

Напомним, что Саутгейт занимал пост рулевого национальной команды с 2016 года. Под его руководством сборная Англии вышла в финал чемпионата Европы, где проиграла Испании со счетом 1:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарет Саутгейт
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
28 Июля 2024 в 11:49
по правилам бокса будет встреча? ))
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