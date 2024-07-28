Саутгейт может стать экспертом после проигранного Евро

Экс-наставник сборной Англии Гарет Саутгейт может переквалифицироваться в футбольного эксперта на телевидении, об этом рапортуют журналисты Daily Mail.

Как стало известно источнику, телеканал BBC планирует сделать 53-летнего специалиста экспертом в программе «Матч дня». Саутгейта хотят столкнуть в студии с бывшим нападающим сборной Англии Гари Линекером, который критиковал тренера за работу на чемпионате Европы – 2024.

Напомним, что Саутгейт занимал пост рулевого национальной команды с 2016 года. Под его руководством сборная Англии вышла в финал чемпионата Европы, где проиграла Испании со счетом 1:2.