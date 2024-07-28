«Челси» отказался от футболиста «Реала»

Вратарь сборной Украины и мадридского «Реала» Андрей Лунин не перейдет в лондонский «Челси», информирует Mundo Deportivo.

Согласно сведениям источника, руководство «пенсионеров» сделал выбор в пользу другого голкипера. Лондонский топ-клуб близок к подписанию Филипа Йоргенсена из испанского «Вильярреала».

Напомним, что Андрей выступает за «королевский» клуб с 2018 года. Срок действующего контракта между Луниным и «Реалом» рассчитан до середины следующего года. Его трансферный ценник составляет 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне украинец помог «сливочным» выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов.