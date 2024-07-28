Артета высказался о победе над «Манчестер Юнайтед»

Минувшей ночью в США прошел товарищеский поединок между лондонским «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» (2:1). Главный тренер «канониров» Микель Артета прокомментировал победу своей команды.

«Это был достаточно конкурентный матч. Я доволен нашей победой. Благодарю всех болельщиков, которые посетили эту встречу. Они создали потрясающую атмосферу на трибунах», - передает слова испанского наставника пресс-служба «Арсенала».

Следующий контрольный поединок лондонский коллектив проведет против «Ливерпуля», а «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Бетисом». Оба матча пройдут 1 августа.