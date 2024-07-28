Тен Хаг прокомментировал поражение от «Арсенала»

«Оба клуба продемонстрировали хорошую игру. На мой взгляд, мы были лучше в первой половине матча. Команда забила отличный гол и имела еще несколько моментов. Однако затем пропустили в свои ворота. В целом «МЮ» хорошо сыграл, мы могли рассчитывать минимум на ничью», - передает слова специалиста пресс-служба манкунианцев.