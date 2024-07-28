«Арсенал» хочет купить звезду «Ювентуса»

«Арсенал» проявляет интерес к вингеру сборной Италии и туринского «Ювентуса» Федерико Кьезе, информирует Teamtalk. «Канониры» запросили информацию по трансферу игрока у «старой синьоры».

Вице-чемпион Англии намерен перехватить Кьезу у другого лондонского клуба – «Тоттенхэма». Ранее сообщалось, что «шпоры» готовы заплатить за итальянца 30-35 миллионов евро.

В прошлом сезоне Федерико принял участие в 37 поединках, отметившись десятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Срок действующего контракта между игроком и туринским грандом рассчитан до середины 2025 года.