«Манчестер Юнайтед» потерял двух важных игроков в матче с «Арсеналом»

В ночь с 27 на 28 июля состоялся товарищеский поединок между «Манчестер Юнайтед» и лондонским «Арсеналом». Победу в поединке одержали «канониры».

В прошедшей встрече получили повреждения два футболиста «красных дьяволов». Речь идет о центральном нападающем Расмусе Хёйлунне и защитнике Лени Йоро. Оба игрока были заменены по ходу первого тайма.

Напомним, что Йоро пополнил ряды манкунианского гранда в текущее трансферное окно. Сумма сделки составила 62 миллиона евро.

В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги и стал обладателем кубка Англии.