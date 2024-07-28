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«Манчестер Юнайтед» потерял двух важных игроков в матче с «Арсеналом»

28 Июля 2024 • 08:44 Комментировать

В ночь с 27 на 28 июля состоялся товарищеский поединок между «Манчестер Юнайтед» и лондонским «Арсеналом». Победу в поединке одержали «канониры».

В прошедшей встрече получили повреждения два футболиста «красных дьяволов». Речь идет о центральном нападающем Расмусе Хёйлунне и защитнике Лени Йоро. Оба игрока были заменены по ходу первого тайма.

Напомним, что Йоро пополнил ряды манкунианского гранда в текущее трансферное окно. Сумма сделки составила 62 миллиона евро.

В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги и стал обладателем кубка Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Расмус Хёйлунн Лени Йоро ещё теги
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Сегодня, 28 Июля
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