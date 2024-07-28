Эриксен: «Манчестер Юнайтед» до сих пор близок к «Манчестер Сити»

«В минувшем сезоне плохих матчей было больше, чем хороших, поэтому все внимание было сфокусировано на наших неудачах. Наша победа в Кубке Англии показала, что мы до сих пор близки к «Манчестер Сити». Просто нам нужна стабильность в результатах. В новом сезоне мы должны выступить лучше», - передает слова Кристиана Sky Sports.