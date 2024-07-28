«Арсенал» и «Ливерпуль» нацелились на забивного нападающего

Центральный нападающий Виктор Дьёкереш, правами на которого владеет лиссабонский «Спортинг», может трудоустроиться в топ-клубе английского чемпионата.

Согласно информации Football Insider, в подписании 26-летнего шведского бомбардира заинтересованы лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм», а также «Ливерпуль». Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Дьёкереша оценивается в 65 миллионов евро.

В прошлом сезоне шведский нападающий сыграл 50 поединков во всех турнирах. Виктор записал на свой счет 43 забитых мяча и 15 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2028 года.