Эдерсон: «Приятно, что Гвардиола хочет удержать меня в «Манчестер Сити»

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес признался, что был польщён словами рулевого Хосепа Гвардиолы.

Отвечая на вопрос о возможном переезде бразильца в Саудовскую Аравию, испанский тренер заявил, что считает Эдерсона одним из ключевых игроков команды, поэтому надеется его удержать.

«Сейчас нельзя сказать ничего определённого, но приятно слышать подобные слова от Пепа. Позади восемь сезонов работы с ним, были хорошие и плохие моменты. С этим футбольным гением легко работать, и очень приятно, когда он говорит о тебе такое», – цитирует журналист Фред Кальдейра 30-летнего вратаря «горожан».