«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед», но команды провели серию пенальти

Лондонский «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в основное время, но уступил в серии пенальти.

Команда Эрика тен Хага повела в счёте на 10-й минуте усилиями Расмуса Хёйлунна, но уже на 26-й точный удар Габриэля Жезуса установил на табло равенство. Победу «канонирам» в товарищеской встрече принёс гол Габриэла Мартинелли в концовке – 2:1.

Несмотря на то, что победитель был выявлен после 90 минут, команды посоревновались в исполнении одиннадцатиметровых – здесь верх взяли уже «красные дьяволы» (4:3). Решающий одиннадцатиметровый реализовал Джедон Санчо, недавно помирившийся с тен Хагом.