Эдерсон прокомментировал возможный уход из «Манчестер Сити»

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес получил предложения от клубов из Саудовской Аравии.

Бразильцу интересен такой вариант продолжения карьеры, но пока никому из претендентов не удалось приблизиться к запросу «горожан».

«Я счастлив в «Манчестер Сити», мне комфортно с моими товарищами по команде. Сейчас я спокоен, восстанавливаю свои физические кондиции. Что бы ни случилось, всё в руках Бога», – передаёт журналист Фред Кальдейра слова 30-летнего вратаря.

Контракт Эдерсона с «Манчестер Сити» рассчитан до 2026 года. По слухам, английский гранд запрашивает за стража ворот около 50 млн евро.