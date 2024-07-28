Продажа Смита-Роу поможет «Арсеналу» приобрести игрока «Барселоны»

Лондонский «Арсенал» попробует оформить трансфер вингера «Барселоны» Рафиньи Диаса.

«Канониры» в скором времени продадут в «Фулхэм» полузащитника Эмила Смита-Роу – стоимость сделки оценивается более чем в 40 млн евро. Согласно данным Mirror, «Арсенал» сможет вложить средства, вырученные от продажи 24-летнего англичанина, в покупку Рафиньи. Лондонский гранд планирует предложить за бразильца около 50 млн евро.

На 27-летнего футболиста также претендуют представители чемпионата Саудовской Аравии, готовые, по слухам, предложить «Барселоне» значительно больше – 65 млн евро. Игрок предпочитает остаться в Каталонии.