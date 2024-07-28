Гвардиола ответил на вопрос о состоянии Грилиша

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поведал об игровых кондициях Джека Грилиша.

28-летний футболист вышел в старте в обоих предсезонных товарищеских матчах «горожан». Команда Гвардиолы оба раза проиграла – сначала «Селтику» (3:4), а затем и «Милану» (2:3).

«Грилиш набирает форму шаг за шагом. Главное – получать игровые минуты, и он очень старается после возвращения из отпуска. Он сможет добиться большего», – приводит журналист Сэм Ли комментарии испанского наставника.

Прошлый сезон сложился для Джека Грилиша неудачно: он провёл 36 матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами и тремя ассистами.