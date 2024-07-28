Артета намекнул на скорый уход Смита-Роу из «Арсенала»

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета не стал отрицать предстоящий уход полузащитника Эмила Смита-Роу.

Англичанин вот-вот будет продан в «Фулхэм». Именно по этой причине футболист, отмечающий сегодня свой 24-й день рождения, пропускает предсезонную игру с «Манчестер Юнайтед».

Отвечая на вопрос о потенциальной продаже, Артета подтвердил факт переговоров: «Да, что-то происходит», – заявил испанский тренер перед началом товарищеского поединка.

Стоимость трансфера Эмила Смита-Роу в «Фулхэм», как ожидается, составит более 40 млн евро – рекордный трансфер на выход для «Арсенала» и крупнейшая покупка для «дачников» за всю историю.