Гвардиола высказался о поражении «Манчестер Сити» от «Милана»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает об игре своей команды в матче против «Милана» (2:3).

Эрлинг Холанн вывел «горожан» вперёд уже на 19-й минуте, но у «россонери» нашёлся быстрый ответ в виде двух голов Лоренцо Коломбо. На 55-й минуте Джеймс Макати сравнял счёт, но победителями всё же вышли итальянцы – Марко Насти забил победный мяч в концовке.

«Сегодня мы выступили лучше, чем в первой игре [против «Селтика», поражение 3:4]. Много молодых игроков, некоторые из них сделали шаг вперёд. Оскар Бобб был великолепен, хотя мог больше преуспеть с точки зрения результативных действий.

Команда хорошо показала себя против «Милана», соперника уровня Лиги чемпионов», – приводит City Xtra комментарии Гвардиолы.