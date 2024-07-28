Новичок «Манчестер Юнайтед» Йоро травмировался в товарищеском матче

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро был вынужден покинуть поле из-за травмы.

18-летний француз вышел в стартовом составе «красных дьяволов» в предсезонной встрече с лондонским «Арсеналом». Уже на 35-й минуте Эрик тен Хаг заменил новичка, не сумевшего продолжить игру из-за повреждения. Пока неясно, насколько эта травма серьёзна.

Лени Йоро был приобретён «Манчестер Юнайтед» у «Лилля» менее двух недель назад. Трансфер восходящей звезды обошёлся манкунианцам в 62 млн евро.

Следить за событиями матча «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» можно на сайте LiveResult в формате текстовой трансляции. В первом тайме команды забили друг другу по одному голу.