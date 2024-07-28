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Мареска ответил, планирует ли «Челси» отдавать Гиу в аренду

28 Июля 2024 • 02:24 Комментировать
Челси
1:4
Селтик

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о ближайших перспективах нападающего Марка Гиу.

18-летний испанец отыграл 84 минуты в товарищеском матче с шотландским «Селтиком», который завершился поражением «синих» со счётом 1:4. Предполагалось, что «Челси» может отправить купленного у «Барселоны» форварда в аренду за игровой практикой, однако Мареска, похоже, не видит в этом необходимости.

«Как и в случае со всеми молодыми игроками, идея заключается в том, чтобы время от времени оценивать ситуацию и вместе принимать решения. На данный момент у Марка всё хорошо, он намерен остаться с нами», – цитирует журналист Киран Джилл итальянского наставника.

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