Мареска ответил, планирует ли «Челси» отдавать Гиу в аренду

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о ближайших перспективах нападающего Марка Гиу.

18-летний испанец отыграл 84 минуты в товарищеском матче с шотландским «Селтиком», который завершился поражением «синих» со счётом 1:4. Предполагалось, что «Челси» может отправить купленного у «Барселоны» форварда в аренду за игровой практикой, однако Мареска, похоже, не видит в этом необходимости.

«Как и в случае со всеми молодыми игроками, идея заключается в том, чтобы время от времени оценивать ситуацию и вместе принимать решения. На данный момент у Марка всё хорошо, он намерен остаться с нами», – цитирует журналист Киран Джилл итальянского наставника.