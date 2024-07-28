Артета – о трансферах «Арсенала»: «Мы ещё можем усилить некоторые позиции»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о работе на трансферном рынке.

«Канониры» пока не совершили ни одного подписания, если не считать выкуп голкипера Давида Райи у «Брентфорда». В скором времени ряды команды должен пополнить центральный защитник «Болоньи» Рикардо Калафьори.

«Мы знаем, что в нашем составе есть позиции, которые ещё можно усилить, но всё зависит от рынка.

Наша нынешняя команда достаточно хороша. Мы рады, что можем привлекать к играм основы молодых футболистов из академии», – заявил испанский рулевой в преддверии товарищеского матча с «Манчестер Юнайтед».