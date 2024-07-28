Мареска прокомментировал крупное поражение «Челси» от «Селтика»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска ответил на вопросы журналистов после товарищеского матча с шотландским «Селтиком» (1:4).

Лондонцы пропустили от «кельтов» на 19-й, 33-й, 76-й и 79-й минутах. Единственный гол «синих» забил Кристофер Нкунку, реализовавший пенальти на 89-й минуте.

«Результат всегда важен, нам нужно проанализировать свою игру. С мячом команда действовала в десять раз лучше, чем в прошлой встрече с «Рексхэмом». Это важно, сегодня мы создавали моменты. В игре без мяча нам нужно прибавлять: иногда игроки не понимали, когда нужно разыгрывать коротко, а когда лучше сделать длинную передачу.

Важно понимать разницу между нами и «Селтиком» в физическом состоянии на текущем этапе предсезонки. Вы могли видеть, что физически нам было тяжело», – приводит журналист Бен Джейкобс слова Марески.