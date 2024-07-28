Клуб АПЛ не смог удовлетворить запрос «Арсенала» по Ремсдейлу

Голкипер лондонского «Арсенала» Аарон Ремсдейл пока никуда не уходит.

26-летний футболист потерял место в основе «канониров» после прихода в команду Давида Райи. Лондонцы готовы рассмотреть возможность продажи англичанина, но запрашивают за него солидную сумму. По утверждениям журналиста Алана Никсона, интерес к Ремсдейлу проявляет «Ноттингем Форест», однако «лесники» не в состоянии удовлетворить требование «Арсенала» – 50 млн фунтов стерлингов (почти 60 млн евро).

Вероятно, ближе к завершению трансферного периода руководство столичного гранда будет готово отпустить Аарона Ремсдейла в аренду – в таком случае «Ноттингем Форест» вновь попробует переманить вратаря.