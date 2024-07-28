«Барселона» договорилась с агентом Нико Уильямса

Агент Нико Уильямса одобрил переход своего клиента в «Барселону».

Вингер «Атлетика» Бильбао также интересен «ПСЖ», «Арсеналу» и «Челси», но лучше всех с агентом испанца ладит «Барселона». По информации инсайдера Фабрицио Романо, каталонский клуб согласовал с представителем 22-летнего игрока зарплату и структуру сделки – осталось только получить добро от самого Уильямса. Ответ футболиста должен последовать в ближайшие дни.

Как недавно сообщили испанские СМИ, «ПСЖ» решительно настроен перехватить чемпиона Европы у «Барселоны» – в Париже уверены, что смогут это сделать.

В контракте Нико Уильямса с «Атлетиком» прописаны отступные в размере 58 млн евро.