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Триппьер не поедет к Джеррарду

28 Июля 2024 • 00:16 Комментировать
Урава Ред
...
Ньюкасл
31.07 13:30

Правый защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер не перейдёт в «Аль-Иттифак».

Футболист сборной Англии подумывает о смене клуба, и одним из претендентов на него был назвал саудовский «Аль-Иттифак», в котором трудится рулевой Стивен Джеррард. По сообщениям журналиста Бена Джейкобса, клуб из города Даммам не претендует на Триппьера – а если бы и претендовал, то вряд ли смог бы его себе позволить.

Контракт Кирана Триппьера с «Ньюкаслом» действует до середины следующего года. В прошедшей кампании латераль отметился одним голом и десятью результативными пасами в 39 поединках за «сорок» во всех соревнованиях.

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Евро-Футбол.Ру,
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УРАВА РЕД НЬЮКАСЛ
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