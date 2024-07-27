«Лестер» и «Саутгемптон» нацелились на вингера «Ливерпуля»

18-летний футболист «Ливерпуля» Бен Доак может отправиться в другой клуб Английской премьер-лиги.

Юный вингер редко получает практику в основной команде «красных», поэтому, возможно, будет отпущен в аренду. Согласно сведениям журналиста Луиса Стила, видеть шотландца у себя хотели бы «Лестер» и «Саутгемптон», вернувшиеся в Премьер-лигу по итогам прошлого сезона. В скором времени перспективный игрок встретится с главным тренером Арне Слотом для обсуждения ситуации.

Бен Доак успел провести десять матчей за первую команду «Ливерпуля». В 2022 году футболист был приобретён у шотландского «Селтика».