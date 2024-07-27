«Боруссия» в ближайшие дни закроет трансфер защитника «Манчестер Сити»

Правый защитник «Манчестер Сити» Ян Коуто в скором времени примерит футболку дортмундской «Боруссии».

Переговоры между клубами близятся к успешному завершения. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, трансфер бразильца будет закрыт в ближайшие несколько дней. 22-летний футболист хочет попробовать силы в дортмундской команды. «Шмелям» осталось согласовать с «горожанами» последние формальности.

Ян Коуто провёл два предыдущих сезона в «Жироне» на правах аренды. В прошедшей кампании каталонцы сенсационно финишировали третьими в Ла Лиге, а бразильский латераль был одним из ключевых игроков команды.