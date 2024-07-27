Игрок «Арсенала» Смит-Роу договорился с другим клубом из Лондона

Полузащитник «Арсенала» Эмил Смит-Роу решил перейти в «Фулхэм».

Как сообщалось на днях, «канониры» и «дачники» близки к договорённости по условиям трансфера – сделка станет рекордной для обоих клубов. Согласно обновлённым сведениям Sports Zone, сам Смит-Роу уже ответил «Фулхэму» согласием. Для завершения перехода осталось лишь урегулировать несколько деталей.

28 июля Эмил Смит-Роу отметит 24-й день рождения. В 2020 году воспитанник «Арсенала» был переведён в первую команду, за которую к текущему моменту отыграл 115 матчей, отметившись 18 забитыми голами и 13 результативными передачами.