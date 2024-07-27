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«Атлетико» не получал предложения от «Астон Виллы» по Фелишу слухи

27 Июля 2024 • 22:19 Комментировать (1)
Вест Хэм
...
Астон Вилла
17.08 19:30

Будущее нападающего «Атлетико» Мадрид Жоау Фелиша продолжает оставаться туманным.

Как стало известно журналисту Фабрицио Романо, «Астон Вилла» до сих пор не направила официальное предложение «Атлетико» по Фелишу. При этом сообщается, что главный тренер английской команды Унаи Эмери настаивает на подписании 24-летнего португальца.

Прошлый сезон Фелиш провел в аренде в «Барселоне». В составе каталонцев футболист принял участие в 44 встречах с учетом всех турниров, забил десять голов и записал на свой счет шесть результативных передач.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Фелиша в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Унаи Эмери Астон Вилла Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Francisco Gento
27 Июля 2024 в 23:06
Почему мы не увидели по-настоящему звёздной карьеры от Жоао Феликса? Странно, ведь у него отличные задатки. Может ещё раскроется? "Астон Вилла" последний шанс ...
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