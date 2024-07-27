Будущее нападающего «Атлетико» Мадрид Жоау Фелиша продолжает оставаться туманным.

Как стало известно журналисту Фабрицио Романо, «Астон Вилла» до сих пор не направила официальное предложение «Атлетико» по Фелишу. При этом сообщается, что главный тренер английской команды Унаи Эмери настаивает на подписании 24-летнего португальца.

Прошлый сезон Фелиш провел в аренде в «Барселоне». В составе каталонцев футболист принял участие в 44 встречах с учетом всех турниров, забил десять голов и записал на свой счет шесть результативных передач.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Фелиша в 30 миллионов евро.