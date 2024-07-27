Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

На Рафинью появился новый претендент слухи

27 Июля 2024 • 21:55 Комментировать
Арсенал
...
Вулверхэмптон
17.08 17:00

Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья Диас может вернуться в Английскую премьер-лигу.

Как утверждает Diario Sport со ссылкой на британские источники, лондонский «Арсенал» внимательно следит за ситуаций Рафиньи в «Барселоне».

Напомним, ранее каталонский клуб снизил ценник на своего футболиста и готов его отпустить за 50 миллионов евро.

Рафинья присоединился к «Барселоне» в 2022 году, перебравшись из «Лидса». В прошлом сезоне игрок принял участие в 37 встречах с учетом всех турниров, забил десять мячей и сделал 13 ассистов.

Действующий трудовой договор Рафиньи с «Барселоной» рассчитан до 2027 года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Арсенал Лондон Рафинья Диас трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

25 Июля
05:10
«Арсенал» близок к рекордной продаже
00:07
Мареска назвал разницу между «Челси» и «Манчестер Сити» с «Арсеналом» 1
24 Июля
23:28
Романо: «Калафьори переходит в «Арсенал»
03:50
«Интер» близок к договорённости с защитником «Арсенала»
23 Июля
23:56
«Марсель» договорился с игроком «Арсенала»
22 Июля
03:14
Бонуччи: «Жаль, что Калафьори переходит в «Арсенал»
21 Июля
04:25
«Арсенал» получил предложение по Нкетиа
02:34
Будущее Нико Уильямса решится в ближайшие дни – игрок интересен «Барселоне» и клубам АПЛ
20 Июля
05:55
Артета принял решение по Смиту-Роу 1
19 Июля
06:57
«Арсенал» претендует сразу на трёх игроков «Реал Сосьедада»
16 Июля
07:01
Клуб АПЛ намерен купить у «Арсенала» Ремсдейла 1
15 Июля
03:03
Озил назвал лучший период в своей карьере
14 Июля
01:42
Пети объяснил, почему «Арсеналу» следует купить Осимхена
13 Июля
23:24
Пети посоветовал «Арсеналу» подписать игрока сборной Испании
04:24
«Лацио» договорился о подписании защитника «Арсенала»
10 Июля
03:55
«Лацио» ведёт переговоры по игроку «Арсенала»
03:34
«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм» поспорят за игрока сборной Бразилии
08 Июля
01:25
«Интер» присматривается к футболисту «Арсенала»
07 Июля
23:07
«Арсенал» отказался от подписания игрока «Барселоны»
22:12
«Болонья» ждёт новое предложение по Калафьори от английского топ-клуба 4
21:57
«Арсенал» нашёл нового вратаря в другом клубе АПЛ
03 Июля
22:57
Названа возможная зарплата Калафьори в «Арсенале» 6
02 Июля
01:52
«Арсенал» и «Челси» поспорят за игрока сборной Италии
00:05
«Барселона» назвала «Арсеналу» стоимость Кунде
28 Июня
06:41
Инсайдер Романо высказался о возможном уходе Кивёра из «Арсенала»
00:03
Полузащитник «Арсенала» сообщил о желании сменить клуб
27 Июня
04:47
«Арсенал» следит за новой звездой сборной Италии
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АРСЕНАЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«ПСЖ» выбрал замену Доннарумме «Барселона» получила ответ по трансферу Ольмо «Арсенал» близок к рекордной продаже «Манчестер Сити» выбрал звезду за 130 млн евро на замену де Брёйне «Реал» согласовал громкий трансфер – названо имя игрока Холанн прокомментировал первый матч за «Манчестер Сити» в новом статусе «Реал» принял решение по Рюдигеру Звёздный полузащитник отказался от нового контракта в «Барселоне» «Ливерпуль» может сорвать громкий трансфер «Реала» Тренер «Барселоны» резко ответил на вопрос о Нико Уильямсе
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец? Суперклуб АПЛ может купить у «Реала» Винисиуса за огромные деньги Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25 Из-за кого «Спартак» проиграл в Оренбурге: четыре худших игрока первого матча Деяна Станковича в РПЛ Из-за кого «Локомотив» проиграл дерби: четыре худших игрока матча против «Динамо» Тан Хаг оценил свою работу в «Манчестер Юнайтед» Де Брёйне продолжит карьеру в Саудовской Аравии
Спортивные новости
Тедди Ринер и Мари-Жозе Перек зажгли олимпийский огонь на Играх в Париже Мирра Андреева выиграла дебютный титул на турнире WTA Тищенко – о решение МОК по IBA: «Федерацию возглавляет россиянин, там назло проводятся турниры с российским флагом и гимном» Журова: «У меня не было сомнений, что россиян допустили к Олимпиаде, чтобы ими воспользоваться» Шнайдер выиграла турнир в Будапеште Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Июля
21:55 · Англия. Премьер-лига
На Рафинью появился новый претендент слухи
20:16 · Англия. Премьер-лига
Вингер «Тоттенхэма» перейдёт в «Жирону» слухи
19:23 · Англия. Премьер-лига
Футболист «Челси» вновь высказался о своей расистской песне
18:51 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» готовит новое предложение по Гилмору слухи
18:50 · Англия. Премьер-лига
Звезда «Ливерпуля» Александер-Арнольд подогрел слухи о «Реале» одним действием фото
18:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» приобрёл нового вратаря слухи
17:40 · Англия. Премьер-лига
Онана оценил решение «Манчестер Юнайтед» сохранить тен Хага
17:35 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не отказался от трансфера игрока сборной Англии
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» закрыл сделку по аргентинскому таланту слухи
15:46 · Англия. Премьер-лига
В «Арсенале» спокойно оценивают ситуацию Артеты
14:36 · Англия. Премьер-лига
Мазрауи хочет получить гарантии от «Манчестер Юнайтед»
13:52 · Англия. Премьер-лига
Калафьори летит в Лондон на обследование для «Арсенала»
13:40 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Манчестер Юнайтед» пострадал в ДТП
13:15 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» вряд ли вернёт Канселу – известна причина
13:03 · Англия. Премьер-лига
Артета дал послание игрокам «Арсенала»
12:58 · Англия. Премьер-лига
Артета навал невероятную цель «Арсенала» 1
12:52 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг раскрыл цель «Манчестер Юнайтед»
12:03 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл замену Салаху
11:47 · Англия. Премьер-лига
Дьюсбери-Холл: «Игроки «Челси» сразу же приняли идеи Марески»
10:52 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола ответил на вопрос о новых трансферах «Манчестер Сити»
10:22 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» озвучил французскому топ-клубу стоимость Нкетии
09:54 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола ответил, когда в «Манчестер Сити» вернутся участники Евро-2024
09:46 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» ищет игроков на все позиции» 1
09:09 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет сорвать трансфер «Ливерпуля»
09:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» выбирает из двух полузащитников «Реала» 2
Все новости
Рекомендуем