Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья Диас может вернуться в Английскую премьер-лигу.

Как утверждает Diario Sport со ссылкой на британские источники, лондонский «Арсенал» внимательно следит за ситуаций Рафиньи в «Барселоне».

Напомним, ранее каталонский клуб снизил ценник на своего футболиста и готов его отпустить за 50 миллионов евро.

Рафинья присоединился к «Барселоне» в 2022 году, перебравшись из «Лидса». В прошлом сезоне игрок принял участие в 37 встречах с учетом всех турниров, забил десять мячей и сделал 13 ассистов.

Действующий трудовой договор Рафиньи с «Барселоной» рассчитан до 2027 года.