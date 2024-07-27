Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Бриан Хиль ближайший сезон проведёт в аренде в «Жироне». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны согласовали годичную аренду 23-летнего испанца. При этом утверждается, что перед уходом Хиль продлит трудовой договор с «Тоттенхэмом» и пропишет сумму отступных в размере 15 миллионов евро. Отмечается, что приоритетное право выкупа Хиля будет у «Жироны».

В прошлом сезоне вингер появился на поле в 12 матчах во всех турнирах, но результативными действиями отметиться не смог.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Хиля в 14 млн евро.